Księża ruszyli z wizytami. Grube koperty, ale i tak większość będą musieli oddać

Okres po świętach Bożego Narodzenia to tradycyjne wizyty duszpasterzy w domach Polaków. Księża odwiedzają mieszkania wiernych, aby je błogosławić oraz poznać parafian. Wizytom zazwyczaj towarzyszy wręczenie koperty z datkiem dla kościoła. "Co łaska" to najczęściej kwota od 50 do 100 zł. Okazuje się jednak, że większość zebranych pieniędzy ksiądz musi oddać.