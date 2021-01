Kuligowe szaleństwo. Wolny termin na przejazd? Dopiero za kilka tygodni

- Kulig? Zapraszam, ale do 7 lutego weekendy mamy obstawione - słyszmy od Łukasza Toczyłowskiego z Folwarku Konnego Pentowo.

- Zainteresowanie jest o wiele większe. Ludzie zobaczyli śnieg, więc od razu pomyśleli - kulig. W tamtym roku śnieg był tylko przez chwilę, no ale to nie były warunki na przejazd sankami. Rok temu kuligi, jak już działały, to na kołach. W tym roku ruszyły sanie - dodaje rozmówca.