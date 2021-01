Ogromne opady śniegu w Hiszpanii. Ponad 100 osób utknęło na noc w centrum handlowym

W wielu miejscach sytuacja nie jest jednak wcale zabawna. Jak donosi PAP, od piątku w centrum handlowym Gran Plaza w mieście Majadahonda we wspólnocie autonomicznej Madrytu utknęło ponad 100 osób.

Atak zimy w Hiszpanii. Mieszkańcy Madrytu po ulicach jeżdżą na nartach

- Próbujemy wydostać się stąd od piątkowego wieczora, niektórzy dojechali samochodem do ronda w Majadahonda, ale stamtąd droga już jest nieprzejezdna, całkowicie zasypana śniegiem. Trzeba było wrócić do centrum handlowego - powiedział telewizji publicznej Ivan Alcala, pracownik jednej z restauracji, cytowany przez PAP.

- Sklepy z odzieżą dały piżamy, bieliznę, kurtki i koce, sklepy z żywnością dały jedzenie, a wczoraj wszyscy jedliśmy w restauracji. To jedyny sposób na przetrwanie - dodawał mężczyzna.

Jak relacjonował dalej, po dwóch dniach do centrum handlowego wyjechała koparka, ale dotarła tylko do ronda. - Nie posypali drogi solą, a teraz cała nawierzchnia jest oblodzona. Czekamy, aż władze gminy przyślą pług śnieżny, nie wiemy, kiedy to będzie. Nie możemy się stąd wydostać ani pieszo, ani samochodem - cytuje Ivana Alcalę PAP.