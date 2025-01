Kultowe chipsy zmieniają kształt. Fani komentują

W poście na Instagramie Doritos zaprezentowano zdjęcie nowego, kwadratowego chipsa z podpisem "kształt, który ma nadejść". Zmiana ta może być jedną z największych w historii marki. Jak podaje "The Sun", PepsiCo, producent Doritos, planuje ujawnić więcej szczegółów jeszcze w tym miesiącu - pisze portalspozywczy.pl.

Jak czytamy, fani w Wielkiej Brytanii szybko zareagowali na zapowiedź zmiany. Jeden z nich napisał: - Nie zadzieraj z moim trójkątem! - Inny dodał: - To jest obrzydliwość. - Trzeci zapytał, czy Doritos jest poważny, mówiąc: - To nie jest 1 kwietnia, daj spokój... Chipsy Doritos od lat 60. XX wieku były znane z trójkątnego kształtu, który promowany jest jako idealny do maczania.