Biedronka podpowie, ile trzeba biegać, żeby spalić chipsy. Wchodzi nowe oznaczenie

Dodał jednak, że ma zastrzeżenia do hasła "wybiegaj to". "Sugeruje ono, że jedzenie należy spalić, a może nawet 'odpokutować', poprzez aktywność fizyczną. Tworzy to niekorzystny, bulimiczny schemat: jem – trenuję" - uważa dietetyk. Zwraca też uwagę, że trzeba pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Samo spalenie kalorii po zjedzeniu chipsów to jedno. Druga kwestia to fakt, że regularne jedzenie produktów słonych i bogatych w niezdrowe tłuszcze zostawia w naszym ciele konsekwencje niezależnie od naszej aktywności fizycznej.