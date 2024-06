Kupowałeś bilety na koncert? Oszuści mogą mieć numer twojej karty

W zgłoszeniu złożonym do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd firma Live Nation (właściciel Ticketmaster) stwierdziła, że "​​20 maja zidentyfikowano nieautoryzowaną aktywność w środowisku chmurowej bazy danych podmiotu trzeciego, które zawierało dane firmy (głównie Ticketmastera (…) i uruchomiono śledztwo wspólnie z zewnętrznymi analitykami, aby zrozumieć co się stało". Z kolei 27 maja "atakujący zaoferował na sprzedaż w dark webie coś, co jego zdaniem stanowiło dane użytkowników".