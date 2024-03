Hakerzy zaatakowali centrum medyczne we Wrocławiu. Wykradli numery PESEL

Jeśli zdecydujemy na rządową aplikację, to w pierwszej kolejności musimy wybrać na głównym ekranie zakładkę "Zastrzeż PESEL". Jeśli ta usługa jest niewidoczna, to można ją znaleźć w sekcji "Usługi". Po kliknięciu pokaże się samouczek, ale można go pominąć.