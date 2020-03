Kupujesz mieszkanie na rynku pierwotnym? Sprawdź dewelopera

Na co warto zwrócić uwagę, żeby mieć pewność, że deweloper jest wiarygodny? Najważniejsze kwestie to siedziba i kondycja finansowa firmy, sytuacja różnych należących do niej nieruchomości, a także sposób finansowania wybranej przez Ciebie inwestycji i jej stan prawny. Dowiedz się, jak sprawdzić dewelopera przed kupnem mieszkania.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(Pixabay.com)

Prospekty informacyjny i Księga Wieczysta – sprawdź dewelopera i inwestycję

Od wejścia w życie tzw. ustawy deweloperskiej, potencjalnym nabywcom jest łatwiej ocenić, czy deweloper jest wiarygodny. Ustawa nakłada na inwestora obowiązek sporządzenia i udostępnienia prospektu informacyjnego. Jest to obszerny dokument dołączany do umowy deweloperskiej, o który możesz zapytać w biurze sprzedaży dewelopera.

Prospekt informacyjny zawiera najważniejsze informacje o deweloperze, jego poprzednich przedsięwzięciach, a przede wszystkim o interesującej Cię inwestycji i konkretnym mieszkaniu. Znajdziesz w nim między innymi szczegóły sytuacji prawno-finansowej inwestycji, takie jak:

sposób jej finansowania (środki własne dewelopera lub kredyt – co oznacza, że inwestor pomyślnie przeszedł weryfikację banku);

informacje o własności lub użytkowaniu wieczystym nieruchomości;

harmonogram realizacji i niezbędne pozwolenia budowlane;

rodzaj rachunku powierniczego, przez który rozliczasz się z deweloperem (otwarty lub zamknięty). Możesz następnie sprawdzić, czy informacje zawarte w prospekcie informacyjnym są zgodne z Księgą Wieczystą nieruchomości, na której powstaje inwestycja. Przede wszystkim, czy deweloper naprawdę jest użytkownikiem wieczystym lub właścicielem działki oraz, czy podaje do wiadomości wszystkie hipoteki zapisane w księdze. Zrobisz to samodzielnie w systemie Elektronicznych Ksiąg Wieczystych (EKW), udostępnianym online przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Musisz jedynie uzyskać od dewelopera numer księgi wieczystej.

Jak jeszcze sprawdzić dewelopera przed kupnem mieszkania?

Prospekt informacyjny i Księga Wieczysta nieruchomości to najważniejsze dokumenty zawierające informacje na temat wybranej przez Ciebie inwestycji. Nie są to jednak jedyne źródła, które pomogą Ci sprawdzić dewelopera przed kupnem mieszkania. Jak jeszcze to zrobić? Przede wszystkim masz prawo poprosić o wgląd do sprawozdania finansowego, które pomoże Ci ocenić ogólną kondycję dewelopera i sytuację innych należących do niego nieruchomości.

Uzyskane z powyższych dokumentów dane dotyczące nazwy i siedziby firmy oraz jej sytuacji finansowej warto następnie zestawić z informacjami zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Sprawdzisz w nim jaką formę prawną ma deweloper i jaki jest kapitał spółki. Dowiesz się też w ten sposób, czy deweloper jest wiarygodny i stabilny, czy też ma wierzytelności i zaległości lub jest w likwidacji, upadłości albo toczą się przeciwko niemu postępowania sądowe.

Aktualne informacje z KRS możesz bezpłatnie sprawdzić online w katalogu firm Ministerstwa Sprawiedliwości. Bieżące dane publikuje też internetowy dziennik urzędowy Ministerstwa – Monitor Sądowy i Gospodarczy. Papierowy odpis z KRS możesz z kolei uzyskać w wydziale rejestrowym sądu rejonowego odpowiedniego dla siedziby dewelopera.

O wiarygodności dewelopera świadczy też przynależność do organizacji branżowych i certyfikaty:

zrzeszenie w Polskim Związku Firm Deweloperskich;

posiadanie Certyfikatu Dewelopera, przyznawanego przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

Wiarygodny deweloper we Wrocławiu, Warszawie i innych miastach

Przykładem wiarygodnego dewelopera o stabilnej sytuacji jest DEVELIA (dawniej LC Corp) – jedna z czołowych firm w branży na polskim rynku. Deweloper ma na koncie szereg zrealizowanych z powodzeniem inwestycji na terenie Wrocławia, Warszawy, Gdańska, Krakowa, Katowic oraz Łodzi. (sprawdź: https://www.develia.pl/pl/profity-dla-ciebie#stabilny-deweloper). Oferta DEVELII jest nie tylko szeroka i skierowana do klientów w różnych częściach Polski. Również w poszczególnych miastach znajdziesz wiele atrakcyjnych lokalizacji – zarówno tych bliższych centrum, jak i położonych bardziej na obrzeżach. Przykładowo, we Wrocławiu deweloper oferuje nowe mieszkania w dzielnicach takich jak: Huby, Klecina, Krzyki czy Wojszyce (sprawdź: https://www.develia.pl/pl/inwestycje/mieszkaniowe/wroclaw/w-sprzedazy). W większości z tych lokalizacji dostępne są zaś zróżnicowane metraże – od kawalerek po duże, 4-pokojowe mieszkania dla rodzin z dziećmi.