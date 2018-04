Kwoty za parkowanie oburzyły DJ-a. Szpital wyjaśnia, skąd te ceny

Opłata 30 zł za godzinę parkowania pod Szpitalem w Puszczykowie poruszyła internautów. Sprawa nie jest jednak czarno-biała, bo takie stawki obowiązują jedynie pod oddziałem ratunkowym, gdzie parkować w ogóle się nie powinno. - Po dowiezieniu pacjenta, kierowcy powinni natychmiast przestawić samochód - tłumaczą przedstawiciele placówki.

W weekend wysłaliśmy pytania o opłaty do przedstawicieli szpitala. Na odpowiedzi musieliśmy poczekać jednak do poniedziałku. Te rzucają nowe światło na sprawę.

Jak wyjaśnia pracownica szpitala, zdecydowana większość miejsc postojowych wokół budynku jest dużo tańsza, niż opisał to muzyk. "Parkowanie jest płatne i wynosi 3 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Przy wjazdach na dwa parkingi zlokalizowane tuż przed budynkiem głównym i nieco dalej przy ulicy Kraszewskiego trzeba odebrać bilet. Przy wyjeździe, opłatę za postój należy uregulować w automacie płatniczym znajdującym się przy wejściu głównym do budynku szpitala. Zgodnie z regulaminem, po uiszczeniu opłaty kierowca ma 15 minut na opuszczenie terenu parkingu. Z tego parkingu mogą korzystać zarówno pacjenci , towarzyszące im osoby, a także rodziny hospitalizowanych pacjentów" - precyzuje Marzena Rutkowska-Kalisz.

"Po skorzystaniu z wjazdu na SOR, może tam bezpłatnie zatrzymać się do 20 minut i powinien bezzwłocznie opuścić to miejsce. W przeciwnym razie każde rozpoczęte pół godziny parkowania kosztuje tutaj 15 zł. Wyraźna informacja znajduje się zarówno przy wjeździe na SOR, na bilecie, a także w pomieszczeniach oddziału. Są to – co zaznaczam szczególnie – tylko 2 miejsca umożliwiające zatrzymanie i szybkie dowiezienie lub odebranie pacjenta. Są bardzo wyraźnie oznakowane" - podkreśla przedstawicielka szpitala.