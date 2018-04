Znany DJ zszokowany cenami parkingu pod szpitalem. "To nie jest normalne"

Trzy godziny postoju i 90 zł do zapłaty. Popularny DJ Remigiusz Remo Łupicki opisał to, co zastał pod szpitalem w Puszczykowie (woj. wielkopolskie), choć - jak sam przyznaje - zazwyczaj nie zabiera głosu w takich sprawach.

Kwoty na paragonach z przyszpitalnego parkingu mogą zszokować (Facebook.com, Fot: screen)

Strefa płatnego parkowania w Warszawie? Pierwsza godzina - 3,00 zł, druga godzina - 3,60 zł, trzecia godzina - 4,20 zł, czwarta i kolejne - po 3 zł. Parking pod szpitalem w Puszczykowie? 30 zł za godzinę.

Historię swojej wizyty w placówce - a raczej parkowania pod nią - opisał DJ i producent muzyczny Remigiusz Remo Łupicki. Jego wpis na Facebooku zebrał po kilkaset reakcji i udostępnień.

"Dziś doznałem szoku! Nie zabieram zdania w takich rzeczach lecz to nie może przejść obojętnie. (...) Wjechałem dziś przed 9 rano na parking szpitalny w Puszczykowie. Nagły wypadek, SOR. Po 3 godzinach poszedłem zapłacić bilet. Widzę płacząca kobietę, która jak się okazało, za 5 godzin parkowania auta ma do zapłaty 150zl! Myślę - pomyłka. Wsadzam mój bilet - 90zl!" - czytamy (pisownia oryginalna).

Wpis wywołał spore poruszenie w mediach społecznościowych.

"Po opłaceniu za parking przed szpitalem masz 5 minut, aby wyjechać. Jak nie zdążysz, to musisz płacić ponownie. A z tym wjazdem na parking SOR to już słyszałem tydzień temu jak starszy Pan miał do zapłaty 90zł. Ręce opadają" - skomentował jeden z internautów.

"To jest skandal, ale ciekawi mnie kto to wymyślił" - dodała inna z komentujących.

Pytania w sprawie wysokości opłat za parking wysłaliśmy do szpitalnej kancelarii. Czekamy na odpowiedzi.