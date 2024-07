Łamią serca i czyszczą konta. Państwowy instytut ostrzega

Oszuści łowią w sieci

Oszuści korzystają z fałszywych profili na portalach randkowych i w mediach społecznościowych, aby zdobyć zaufanie swojej ofiary. Budowanie takiej bliskiej relacji może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Po pewnym czasie oszuści zaczynają prosić o pieniądze, podając różne powody — nagłe problemy zdrowotne, trudności finansowe czy koszty podróży do osoby, z którą utrzymują kontakt. Czasami mogą również namawiać ofiary do podjęcia różnego rodzaju inwestycji.