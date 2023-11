NASK ostrzega. "Oszuści rozsyłają masowo wiadomości e-mail"

Podkreśliła, że wiadomość ma charakter zaproszenia do współpracy biznesowej, której szczegóły zawiera rzekomy załącznik. "To plik o rozszerzeniu .IMG, kojarzącym się z dokumentami graficznymi. W rzeczywistości jest to jednak podobnie jak pliki w formacie .ISO obraz dysku, który może być wykorzystany do umieszczenia na komputerze ofiary szkodliwego oprogramowania wykradającego dane, takiego jak Agent Tesla" - wyjaśniła NASK.