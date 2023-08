"Łapki na kierownicę" – wspólna akcja Yanosika i Policji do polskich kierowców

- Wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy z tego, że już samo odebranie telefonu w czasie jazdy, rozprasza ich uwagę średnio na 5 sekund, co może doprowadzić do tragicznych konsekwencji. Nawet oderwanie wzroku od drogi na 1 sekundę może spowodować, że kierowca nie zareaguje na czas, gdy na jego trasie pojawi się zagrożenie. Nasza akcja "Łapki na kierownicę" miała uświadomić zmotoryzowanych Polaków, że używanie telefonu w czasie jazdy powoduje ograniczenie świadomości i wpływa na percepcję, co może stanowić przyczynę spowodowania wypadku – tłumaczy Małgorzata Dąbrowska, Yanosik