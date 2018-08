Latem warto pomyśleć o ogrzewaniu. Zakup węgla może się teraz opłacać

Podczas upalnej pogody bardziej myślimy o zakupie klimatyzacji, niż o ogrzewaniu domu. Gdy mamy jednak trochę oszczędności, warto właśnie teraz pomyśleć o zapasach… węgla na zimę. Można na tym sporo zyskać.

Sierpień to już zdecydowanie czas na zakupy (East News)

Korzyści z zakupów węgla latem jest kilka. Przede wszystkim opał można kupić taniej. Poza tym jest on wysuszony na słońcu, dzięki czemu jest po prostu lżejszy. Ponadto kupujących nie jest wielu, więc można przebierać w ofertach i wybrać węgiel dobrej jakości.

Mniej kosztuje

Aby kupić naprawdę tani węgiel, trzeba się zdecydować na to nawet wiosną. Od maja ceny systematycznie rośną.

- Kupując na etapie obniżek cen wiosennych możemy zaoszczędzić 10 proc. Mniej więcej od maja do sierpnia-września ceny systematycznie rosną i wtedy się stabilizują do końca roku - wyjaśnia Łukasz Horbacz z Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla.

Mężczyzna podkreśla, że izba tuż po zakończeniu sezonu zimowego namawiała klientów do zakupów.

- Myśmy już na wiosnę zachęcali. Z punktu widzenia klienta detalicznego jest to najbardziej korzystny czas - tuż po przecenach posezonowych u producentów i dystrybutorów. W tej chwili to jest to już zdecydowanie czas na zakupy. Zresztą widzimy, że klienci sami zaczynają sobie przypominać o zakupach węgla - zauważa Horbacz.

Na ceny węgla wpływa nie tylko pora roku. Więcej zależy od sytuacji na rynkach światowych, czy uwarunkowań prawnych. Przez to ciężko jest jednoznacznie określić, ile można zaoszczędzić na letnich zakupach.

- Rynek węgla od zeszłego roku jest strasznie niestabilny. Trudno jest teraz jednoznacznie określić ceny, bo węgiel cały czas drożeje. W zeszłym roku o tej porze był droższy, niż zazwyczaj. Chociaż w poprzednich latach zawsze był tańszy, niż zimą. Przykładowo - latem kosztował 1 tys. zł za tonę, a przed zimą prawie 100 zł więcej. Teraz ciężko określić, m.in. ze względu na wahania giełdowe - tłumaczy pan Piotr, który prowadzi internetową sprzedaż węgla.

Jest lżejszy

Eksperci dostrzegają jeszcze większą - niż cena - korzyść z zakupów węgla latem. Jest on w tym czasie suchy. - Ludzie kierują się tym, że latem węgiel jest na sto procent suchy. Co za tym idzie, przy zakupie jest po prostu więcej - wyjaśnia pan Piotr.

Dzięki wysokiej temperaturze, wilgotność węgla spada z kilkunastu do kilku proc. Klienci w tej samej cenie dostają po prostu więcej opału. Przy większych zakupach daje to kilkanaście-kilkadziesiąt kilogramów więcej. Większa masa za tę samą cenę to jendak nie wszystko. Dzięki temu, że palimy w piecu suchym węglem, szybciej można nagrzać piec, a sam proces rozpalania jest zdecydowanie łatwiejszy.

Można wybierać

Eksperci i dystrybutorzy węgla podkreślają, że latem węgla w magazynach jest zdecydowanie więcej, a klientów stosunkowo niewielu. - U nas zapobiegawczo kupuje węgiel ok. 25-30 proc. klientów. Zdecydowana większość kupuje na ostatnią chwilę, czyli we wrześniu - przyznaje pan Piotr.

Dzięki dużej dostępności klienci mogą wybrać produkt wysokiej jakości. - W tej chwili węgiel jest dostępny na składach w szerokiej gamie. Można przebierać, bo węgla na rynku jest dużo - tłumaczy ekspert z Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla.

Mężczyzna wskazuje, że przed sezonem zimowym, poza małym wyborem, pojawiają się jeszcze inne niedogodności. - Nagle okazuje się, że mamy zamówienia na dwa-trzy dni do przodu i rosną koszty dystrybutorów, a co za tym idzie cena. Trzeba wyrywać z rynku pracowników - kierowców, operatorów ładowarek, żeby zaopatrzyć klientów. Patrząc na ten czas, który pozostał, to jest najbardziej optymalny moment, żeby dokonać zakupów - przyznaje Horbacz.