Lato w biurze – sukienki do pracy w kwiaty małe i duże

Ołówkowa spódnica, czarna marynarka, biała koszula z kołnierzykiem – czy nie tak wygląda Twój codzienny biznesowy uniform? To klasyka, sprawdzająca się zawsze. Wiosna i lato to jednak czas, kiedy możesz sobie pozwolić na więcej. Przez okno w Twoim biurze odważnie wkradają się promienie słońca, a na Twoim biurku częściej pojawiają się świeże kwiaty. A gdyby tak uwolnić się od sztampowej stylizacji i dać szansę letnim wzorom?

Moda na kwiaty

Uwielbia je Gucci, Balenciago i Isabel Marant. A Ty? Czy kwiaty w Twojej szafie to rzadkość czy może sięgasz po nie częściej niż tylko podczas wakacyjnego wyjazdu. Sukienki do pracy w kwiaty to jeden ze skutecznych sposobów odświeżenia swojego wyglądu na lato. Elegancja i szyk to synonimy nie tylko kontrastu bieli z czernią. Kwiaty rozkwitają w tym sezonie na zwiewnych sukienkach o luźnym kroju i dodają kobietom dziewczęcego uroku. Doskonale prezentują się w duecie z eleganckimi sandałkami na szpilce i koturnie. W biurze może towarzyszyć im beżowa marynarka lub krótki granatowy żakiet.

Pastelowe wariacje

Nie ma jednego, obowiązującego w każdej firmie dress codu. W niektórych jest większa swoboda ubioru, podczas gdy w innych wymaga się konkretnych stylizacji. Czy również Ty możesz sobie pozwolić na sukienki do biura w kwiaty? Jeżeli tak, to powinnaś to wykorzystać, szczególnie wiosną i latem. Pożegnaj się na kilka miesięcy z czernią i granatem, daj szansę pastelowym kolorom, które są niczym wiosenne przebudzenie z zimowego snu oraz słoneczny powiew lata. Sukienki do pracy powinny być wygodne, nie mogą ograniczać Twoich ruchów, spędzasz w nich minimum 8 godzin, siedząc za biurkiem lub biegnąć na kolejne spotkanie z klientem. Wybierz sukienkę zwiewną, wykonaną z lekkiego materiału, może mieć delikatne falbanki, guziczki, wiązania przy szyi, być z krótkim lub długim rękawem.

Ołówkowa sukienka w duże kwiaty

Jest alternatywą dla zwiewnych sukienek z lekkiego materiału, fantastycznie podkreśla kobiece atuty i jest połączeniem letniej świeżości z elegancją i szykiem. Sukienki do biura ołówkowe są w trendach modowych obecne od kilku sezonów. Dotychczas dominowały w wersji małej czarnej i w odcieniach granatu i szarości. Tym razem jednak ozdobą wiosenno-letniej kolekcji są kwiaty – duże róże z zielonymi akcentami. Wśród wielu propozycji są sukienki z dekoltem okrągłym, kwadratowym, w łódkę i literę V. Dzięki nim możesz podkreślić swoje auty.