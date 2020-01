"Legalna marihuana" za 20 zł. "Kopa nie daje, ale mam coś ekstra, prosto z Holandii. Dowozimy!"

"Legalna marihuana" - głosi duży napis na szyldach reklamowych umieszczonych centrum Łomży. Cena za 1 gram to 20 zł, możliwy dowóz. Marzenie wielu ludzi o idealnym weekendzie i to zupełnie legalnie, na wyciągnięcie ręki? Raczej sprytny marketing i próba obejścia prawa.

Dzwonię pod wskazany numer telefonu. Chcę wiedzieć, co tak naprawdę można kupić w tym sklepie i czy aby na pewno jest to marihuana.

- Ale niżej jest napisane, że to poniżej 0,2 proc. THC. To susz konopi włóknistych, wszystko jest legalnie - odpowiada mężczyzna. Zarzucam mu, że wprowadza potencjalnych klientów w błąd, ale mężczyzna odpowiada, że każdy zrozumie tak, jak chce.

Chwyt pod publikę, ale działa

- To nadużycie, z którym spotykamy się dość często. Nieuczciwi sprzedawcy zapewniają, że mają w ofercie legalną marihuanę, ale to tylko wabik na klientów - mówi Andrzej Dołecki, prezes Stowarzyszenia Wolne Konopie .

Bo marihuana w Polsce do legalnego użytku nie jest dopuszczona, ale ludzie nie do końca się w tym orientują. Czasem myli się im z leczniczą marihuaną, którą można nabywać, ale w aptekach i tylko na receptę .

- Kilkakrotnie zdarzało mi się przekonywać właścicieli sklepów z konopiami, że pisanie o "legalnej marihuanie" jest zwyczajnie nieuczciwe i nie powinni wprowadzać w błąd. Ale oni odpowiadali, że nie mają zamiaru tego zmieniać, bo to zachęca klientów – dodaje Dołecki.

Bo o ile marihuana, czyli konopie indyjskie, nie jest legalna, to już konopie włókniste, zwane inaczej konopiami przemysłowymi, są w legalnym obrocie. I to właśnie one są sprzedawane w łomżyńskim sklepie.