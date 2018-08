Liam Neeson w spocie PFN. "Treść nagrania i jego emocjonalny wydźwięk były koncepcją Pana Neesona"

Liam Neeson, który w najnowszym filmiku Polskiej Fundacji Narodowej opowiada o znaczeniu Bitwy Warszawskiej dla losów świata, nie został wybrany przypadkowo. Interesuje się Polską i naszą historią. Fundacja twierdzi wręcz, że miał wpływ na to, jak spot ostatecznie wygląda.

A wydźwięk nagrania jest bardzo podniosły. - Wobec miażdżącej przewagi wroga, dzięki odwadze, wierze i odwiecznemu, zdecydowanemu dążeniu do wolności Polska zatriumfowała nad brutalną siłą i pokonała sowieckie wojska na przedpolach Warszawy - mówi Neeson w spocie.

Zaraz potem podkreśla, że do walki z komunistycznym najazdem dołączyli ochotnicy z całego świata. - Wśród nich grupa młodych Amerykanów, pilotów tworzących słynną Eskadrę Kościuszki. Pytani, dlaczego walczą tak daleko od swoich domów, odpowiadali po prostu, że chcą spłacić dług, jaki wobec Polaków zaciągnęła Ameryka od swych narodzin – przybyli, by walczyć o wolność Polski w 1920 roku tak, jak Tadeusz Kościuszko rozpoczął walkę u boku ich przodków o niepodległość Ameryki w 1776 r. - za wolność waszą i naszą – mówi, nie bez pompatyzmu, Neeson we fragmencie spotu.