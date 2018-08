Liam Neeson w spocie PFN. Słynny aktor mówi, czym dla świata była Bitwa Warszawska

Polska Fundacja Narodowa chce dotrzeć z informacją o wydarzeniach z sierpnia 1920 roku do obywateli USA i Europy Zachodniej oraz uzmysłowić im, jak ważne dla losów całego świata było zatrzymanie nawały bolszewickiej przez polskie wojsko. Dlatego zaangażowała słynnego aktora Liama Neesona, który od lat interesuje się Polską, do nagrania krótkiego filmiku.

Hollywoodzki aktor Liam Neeson w kampanii Polskiej Fundacji Narodowej mówi o znaczeniu Bitwy Warszawskiej. (PFN, Fot: PFN)

- 15 sierpnia obchodzimy rocznicę Bitwy Warszawskiej, pierwszego wielkiego zwycięstwa wolnego świata nad komunizmem. Polacy mówią o tym: Cud nad Wisłą - mówi Liam Neeson w spocie Polskiej Fundacji Narodowej.

Film PFN z udziałem Liama Neesona wystartował w mediach społecznościowych 15 sierpnia, w 98. rocznicę Bitwy Warszawskiej.

Sławny aktor opowie o Polsce

Zaangażowanie Liama Neesona, aktora znanego m.in. z takich filmów jak "Lista Schindlera", "Uprowadzona" czy "To właśnie miłość", w kampanię Polskiej Fundacji Narodowej - jak czytamy w jej komunikacie - "wynika z jego głębokiego szacunku do naszego kraju i przekonania co do kluczowej roli polskiej armii, jaką odegrała ona w roku 1920, skutecznie blokując bolszewicką nawałnicę".

- Liam Neeson jest osobą znaną, rozpoznawalną i cieszącą się dobrą opinią. Polskiej Fundacji Narodowej zależy, by właśnie tego typu osoby mówiły o ważnych dla Polaków momentach z naszej historii i ich wpływie na losy świata. Dzięki temu nasz przekaz jest zrozumiały i dociera tam, gdzie najbardziej nam zależy - podkreśla Filip Rdesiński, prezes Polskiej Fundacji Narodowej.

"Za wolność waszą i naszą"

Za pomocą kampanii, PFN chce dotrzeć przede wszystkim do odbiorców poza granicami naszego kraju, którzy bardzo często nie znają polskiej historii i nie wiedzą nic o tym, co działo się w Polsce w 1920 roku i jak wielki miało to wpływ na losy całej Europy i świata.

- Wobec miażdżącej przewagi wroga, dzięki odwadze, wierze i odwiecznemu, zdecydowanemu dążeniu do wolności Polska zatriumfowała nad brutalną siłą i pokonała sowieckie wojska na przedpolach Warszawy - mówi Neeson w spocie. Zaraz potem podkreśla, że do walki z komunistycznym najazdem dołączyli ochotnicy z całego świata. - Wśród nich grupa młodych Amerykanów, pilotów tworzących słynną Eskadrę Kościuszki. Pytani, dlaczego walczą tak daleko od swoich domów, odpowiadali po prostu, że chcą spłacić dług, jaki wobec Polaków zaciągnęła Ameryka od swych narodzin – przybyli, by walczyć o wolność Polski w 1920 roku tak, jak Tadeusz Kościuszko rozpoczął walkę u boku ich przodków o niepodległość Ameryki w 1776 r. - za wolność waszą i naszą – mówi Neeson we fragmencie spotu.

Próbowaliśmy dowiedzieć się w PFN, jak długo trwało namawianie aktora na udział w kampanii oraz czy Neeson zrobił to pro publico bono, czy otrzymał za to wynagrodzenie - ale nie uzyskaliśmy odpowiedzi. „Szczegóły umowy są objęte tajemnicą” – usłyszeliśmy w biurze prasowym.

