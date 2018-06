Licznik na prywatnej studni? Jak najbardziej. Płacz i płać

Próba zaoszczędzenia na wodzie wykorzystywanej do podlewania ogródka może spalić na panewce. Przekonał się o tym jeden z naszych czytelników, który wykopał studnię głębinową na swojej posesji. Gmina nakazała mu bowiem zainstalować wodomierz i jeszcze za niego zapłacić. Na nieszczęście dla niego, zgodnie z prawem.

Mieszkaniec jednej z pomorskich gmin zainwestował 50 tys. zł w wywiercenie studni głębinowej na swojej działce. Chciał w ten sposób zyskać wodę do podlewania ogródka, dzięki czemu miał nieco zaoszczędzić. Przyłącze doprowadził jednak także do domu, który już wcześniej był podłączony do gminnej sieci kanalizacyjnej. Jakież było zatem jego zdziwienie, gdy otrzymał pismo z urzędu gminy, w którym nakazano mu na własny koszt założyć licznik. Swoją historię opowiedział nam za pośrednictwem dziejesie.wp.pl.