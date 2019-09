Lidl deklaruje, że będzie bardziej eko. Rezygnuje z plastiku

W 2025 r. Lidl będzie zużywał 20 proc. mniej plastiku w opakowaniach marek własnych niż w tym momencie. Dodatkowo dyskont zapewnił, że do tego czasu plastikowe opakowania marek własnych będą zdatne do recyklingu.

Od początku tego roku Lidl zmniejszył zużycie plastiku o 800 ton. Lżejsze butelki i opakowania na mięso, sprzedaż warzyw i owoców luzem bądź pakowanie ich w opakowania biodegradowalne to tylko niektóre z rozwiań mających pomóc w redukcji platiku.

Kolejną zmianą, dzięki której sklepy zredukują ilość zużytego plastiku (około 140 ton), jest zrezygnowanie z plastikowych naczyń jednorazowych. Mimo że zakaz sprzedaży jednorazowej, plastikowej zastawy będzie obowiązywał od 2021 roku, Lidl zdecydował się wprowadzić go 2 lata wcześniej.

Lidl Belgium na początku sierpnia wprowadził torby-siatki, a Lidl Ireland ogłosił plany wprowadzenia "zielonych toreb" we wrześniu . Wciąż nie wiadomo, czy nasz kraj zdecyduje się na taki krok.

W trend "zero waste" wpisuje się w Polsce Carrefour, który w ostatnim czasie do swoich placówek wprowadził możliwość zakupu produktów na wagę do własnych opakowań.