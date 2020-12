Lidl i Biedronka w sylwestra. Do której będą otwarte sklepy?

Sieci dyskontów już zapowiedziały, że ich sklepy 31 grudnia będą czynne aż do godz. 19. W ślady Biedronki i Lidla poszło Dino. Inne sieci zamkną sklepy nieco wcześniej - o godz. 18.

Biedronka i Lidl będą w sylwestra otwarte do godz. 19.

Od poniedziałku 28 grudnia do środy 30 grudnia ponad 280 sklepów sieci Biedronka w całej Polsce będzie działać całodobowo, a niemal 2000 co najmniej do godz. 23 lub dłużej.

W sylwestra 31 grudnia ​wszystkie placówki Biedronki będą czynne do godziny 19. 1 i 3 stycznia 2021 r. sklepy będą zamknięte. W sobotę 2 stycznia prawie 2000 placówek będzie pracować co najmniej do godz. 23.

Również sklepy Lidl oraz Dino będą otwarte w sylwestra do godziny 19. Obie sieci zastrzegają jednak, że aktualne godziny otwarcia sklepów znajdują się na ich stronach internetowych. W przypadku Biedronki "nietypowe" godziny mogą dotyczyć szczególnie sklepów zlokalizowanych w galeriach handlowych.

Z kolei inne sieci sklepów - na przykład Auchan, Tesco, Aldi, Kaufland, Carrefour czy Netto - będą w sylwestra otwarte do godziny 18. Mniejsze sieci i niezależne sklepy będą się zamykać prawdopodobnie o zbliżonej porze.

Miejscem wielu przedimprezowych zakupów są też sklepy sieci Żabka. Większość z nich będzie otwarta do późna - aż do godz. 23. Należy jednak wziąć pod uwagę, że decyzja o godzinach otwarcia należy do właściciela placówki - podobnie jak ewentualne otwarcie 1 stycznia.

Warto pamiętać, że niezależnie od tego, czy rządowe rozporządzenie wprowadzające godzinę policyjną w sylwestrową noc będzie egzekwowane, czy też nie, nie dotyczy ono osób wracających z pracy lub się do niej udających.

Większe sklepy pozostaną zamknięte w piątek, 1 stycznia. W tym dniu otwarte będą mogły być wyłącznie placówki, w których za ladą staną właściciele. Większych zakupów nie zrobimy również w niedzielę, 3 stycznia, kiedy będzie obowiązywał zakaz handlu.