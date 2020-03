Lidl kusi studentów. 3300 zł za miesiąc praktyk

Lidl zaprasza studentów na letnie praktyki. Za miesiąc wdrażania się do pracy w logistyce czy dziale prawnym dostaną 3300 zł brutto. Niestety, to oferta przede wszystkim dla mieszkających w Poznaniu, bo większość stanowisk przygotowano w centrali w Jankowicach.

I nie chodzi bynajmniej o obsługę kas, lecz wdrażanie się do pracy w centrum logistycznym, dziale prawnym czy finansowym jednej z największych sieci handlowych w Polsce. Program stażowy pod nazwą "The Lidl Way to Career"potrwa trzy miesiące i rozpocznie się 1 lipca 2020. Sieć zapewnia, że zaprasza studentów wszystkich lat studiów. "Liczy się pracowitość, ambicja i gotowość do podejmowania wyzwań".