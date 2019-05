Lotto. Nakręca się kumulacja, będzie kolejny multimilioner

W sobotę nikt nie trafił "szóstki" w Lotto, więc już we wtorek kolejna spora kumulacja. Choć przebić piątkowy rekord gracza z Polski, który zgarnął ponad 193 mln zł w Eurojackpot, jeszcze długo będzie trudno.

W porównaniu z wygraną w Eurojackpot może wydawać się, że to skromna kwota. Podatek od piątkowej wygranej jest wyższy. Jednak jak wysoko to wygrana można w łatwy sposób zobrazować. Chcąc "wypłacać" sobie z tej puli co miesiąc 25 tys. zł, traktując to jako pensję, wystarczyłoby na ponad 36 lat. Gdyby przyjąć nieco "skromniejszą" wypłatę - 15 tys. zł miesięcznie - 11 mln zł wystarczyłoby już na 61 lat.