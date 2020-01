Luksusowe ubranka dla dzieci podbijają Polskę. "Klienci uwielbiają pajacyki od projektantów"

Koktajlowa sukienka dla dziewczynki za 800 zł, butki za 1200, czapeczka za 260, rampersy za 240. Wszystko od renomowanych firm lub projektantów. Luksusowe ubranka znajdują coraz więcej nabywców nad Wisłą. - Zamożni Polacy już dawno pokochali znane marki. Teraz chcą, by i dzieci modnie wyglądały - słyszymy.

- Klientów mamy nie tylko w Warszawie. Czasem wysyłamy do naprawdę małych miejscowości - słyszymy.

"Klient przybywa falami"

Kto kupuje tak drogie ubranka dla dzieci, a nawet niemowlaków? Tym bardziej, że dzieci przecież szybko rosną i zwykle jest to inwestycja góra na jeden sezon, a czasem zaledwie na kilka tygodni?

Przedstawiciele sklepów tłumaczą to prosto - zamożni Polacy już od dawna kupują ubrania marek premium. Teraz chcą, by również ich dzieci miały markowe ciuchy. W jednym ze sklepów słyszymy, że na przykład hitem są zwłaszcza pajacyki renomowanych firm.

Jego przedstawiciele tłumaczą nam, że właśnie przez to trudno mówić im o statystykach. - Nasz klient przybywa do nas falami. Jak jest coś interesującego, to przychodzi i kupuje - dodają właściciele sklepu.