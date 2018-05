Ma 13 lat. Gra w grę komputerową i wkrótce zarobi miliony

13-letni Kyle Jackson to gwiazda gry Fortnite. Stał się jej najmłodszym profesjonalnym graczem, który właśnie podpisał kontrakt z e-sportową organizacją.

Większość dzieci jedynie dobrze się bawi podczas grania w gry komputerowe. Ale dla tego chłopaka stało się to pracą, dzięki której może zapewnić sobie świetną przyszłość. Młody Brytyjczyk dołączył do profesjonalnej drużyny, co umożliwi mu w przyszłości udział w nagrodach na międzynarodowych turniejach. A granie w gry to coraz większy biznes.