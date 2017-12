Małe i z zagranicy. Takie w tym roku kupiliśmy karpie

- Karpi w tym roku nie powinno zabraknąć. Ale są o kilka, kilkanaście procent mniejsze - mówi Zbigniew Szczepański z Towarzystwa Promocji Ryb "Pan Karp". Na rynku pojawiło się też sporo ryb z importu. Do Polski trafią z Czech, Węgier i Litwy.

Dlaczego? - Hodowla ma jedną, ale bardzo istotną wadę. Bardzo zależy od przyrody. Człowiek tylko dogląda, ewentualnie dokarmia, ale karp w głównej mierze musi mieć naturalny pokarm. Gdy wiosna i jesień jest chłodna, to dni optymalnych dla jego wzrostu jest za mało. Tak było właśnie w tym roku. I stąd hodowcy mieli mniej dorodnych ryb i takie zaproponowali do sprzedaży - wyjaśnia.

Efekt? Polacy zmuszeni w tym roku są do brania o jedną sztukę więcej, by "na wadze" pozostał taki sam wskaźnik. Jak wynika z badań, średnio statystyczny Polak w ciągu roku zjada mniej więcej pół kilograma karpia.

- Co piąty karp może mieć inna flagę na grzbiecie. Dla konsumenta nie robi to żadnej większej różnicy - tłumaczy Szczepański. Nie ma zatem żadnych powodów do obaw. Jak opowiada w rozmowie z Wirtualną Polską, przed laty niektórzy handlowcy straszyli, że zagraniczny towar jest gorszej jakości należy wybierać tlyko i wyłącznie ryby z Polski. Zdaniem Szczepańskiego był to jedynie chwyt marketingowy "na patriotę".