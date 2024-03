Małopolski Tele-Anioł 2.0. "To konieczność dla samotnego seniora"

"Rekrutacja do projektu osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu prowadzona jest w sposób ciągły, w podziale na 14-dniowe cykle rekrutacyjne, od 23 lutego 2024 r., aż do momentu wyczerpania miejsc, zgodnie z harmonogramem rekrutacji. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie formularza zgłoszeniowego. Do formularza zgłoszeniowego nie należy dołączać żadnych dodatkowych dokumentów" - podsumowano.