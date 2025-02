W dokumentach prawa jazdy znajdują się kody określające ograniczenia dla kierowców, zwłaszcza tych z wadami wzroku. Jak informuje serwis autokult.pl, znajomość tych kodów jest kluczowa, ponieważ ich ignorowanie może prowadzić do nałożenia mandatu . Kierowcy muszą przejść badania wzroku, a wyniki są wpisywane na prawie jazdy.

Podczas badań okulista określa potrzebę korekcji wzroku, co jest odnotowywane na prawie jazdy . Najważniejszy kod to 01, oznaczający konieczność użycia środków korekcyjnych. Istnieją też bardziej szczegółowe kody, jak 01.01 dla okularów i 01.02 dla soczewek . Nieprzestrzeganie tych zaleceń może skutkować mandatem .

Kierowcy powinni informować okulistę o swoich preferencjach dotyczących korekcji wzroku. Kod 01.06 pozwala na wybór między okularami a soczewkami, co daje elastyczność w dostosowaniu środków korekcyjnych do indywidualnych potrzeb. Ważne jest, aby przestrzegać tych zaleceń, by uniknąć kar finansowych.