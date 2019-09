Marihuana zamiast pieczarek. Znalezisko na Dolnym Śląsku

Miała być uprawa pieczarek, okazała się plantacją konopi indyjskich. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego zatrzymali plantatora i zabezpieczyli 1280 krzaków. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, gdzie usłyszał zarzut uprawy i wprowadzenia do obrotu znacznych ilości substancji odurzających oraz posiadania broni. Grozi mu do 12 lat więzienia.