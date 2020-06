Maseczki w sklepach. Ekspertka wyjaśnia, że pracownicy sklepów nie mogą zmuszać klientów do zasłaniania ust

Rzecznik ministerstwa zdrowia apeluje do handlowców, by przypominali klientom o konieczności noszenia maseczek. Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji wyjaśniła jednak, że pracownicy sklepów nie mogą klientów do tego przymuszać.

Nawet mało uważny obserwator zauważy, że o maseczkach coraz częściej zapominają i sprzedawcy, i klienci (money.pl)