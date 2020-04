Maski ochronne. Jakie zamienniki dopuszcza Ministerstwo Zdrowia?

- Istotą jest zasłonienie ust i nosa. Mogą służyć do tego środki, które sami przygotujemy, ale też cały przemysł polski, który został przestawiony na szycie tych masek – podkreślił Szumowski pytany o maski ochronne.

Eksperci w dziedzinie wirusologii są zgodni co do tego, że noszenie w miejscach publicznych jakichkolwiek masek ochronnych może ograniczyć rozprzestrzenianie epidemii koronawirusa. Nawet, jeśli są one domowej roboty. Przypomnijmy, że w piątek noszenie masek w USA zalecił sam Donald Trump.