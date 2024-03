Masz takie meble w domu? Kolekcjonerzy sporo za nie płacą

Handel starociami kwitnie

Antyk to przedmiot należący do sztuki dawnej, najczęściej o charakterze historycznym lub zabytkowym. Przede wszystkim wyróżnia się swoim wiekiem, a także unikalnym wyglądem, nawiązującym do poprzednich epok. Według ustawy z 2004 roku o podatku od towarów i usług, antyk to przedmiot mający co najmniej 100 lat. Z kolei kolekcjonerzy twierdzą, że graniczna będzie data zakończenia II wojny światowej - donosi dziennikłódzki.pl.