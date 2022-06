Mateusz Morawiecki zabiera głos ws. obligacji za 4,6 mln zł. Najważniejszego jednak nie mówi

Z opublikowanego pod koniec maja oświadczenia majątkowego Mateusza Morawieckiego wynika, że w ubiegłym roku kupił on warte 4,6 mln zł obligacje. Media spekulują, jak są one oprocentowane i ile zyska na tej inwestycji premier, ten jednak nie zamierza dzielić się tą informacją. Zamiast tego przekonuje: to wyraz konsekwencji i wiarygodności.