"Każdy ma prawo". Rzecznik rządu zabiera głos ws. inwestycji Morawieckiego

Jaki majątek ma Mateusz Morawiecki

W oświadczeniu majątkowym za 2021 rok premier wpisał też, że oprócz wartych 4,6 mln zł obligacji ma w portfelu jeszcze około 56 tys. zł. Do tego dochodzi dom o powierzchni ok. 150 mkw., położony na działce o powierzchni ok. 0,46 ha wraz z zabudowaniami gospodarczymi i domkami letniskowymi. Wartość domu wyceniono na około 1,9 mln złotych.