Matki z 500+ pracują dużo rzadziej. Nowe dane o aktywności zawodowej Polaków

Matki, które nie pobierają 500+, są w 84 procentach aktywne zawodowo, ale wśród tych, które pobierają to świadczenie, aktywność zawodowa wynosi jedynie 67 procent. Jeśli jednak pobierają 500+ na jedno dziecko - to jest to już tylko 54 procent. Takie dane podaje GUS.

Podjęcie pracy może oznaczać utratę prawa do 500+ na pierwsze dziecko, dlatego kobiety często wolą pozostać bierne zawodowo. (East News, Fot: Adam STASKIEWICZ)

Jak pisze "Gazeta Wyborcza", Główny Urząd Statyczny zaczął brać pod uwagę pobieranie lub nie świadczenia 500+ w cyklicznym Badaniu Ekonomicznym Ludności (BAEL).

Pojawiły się już dane za pierwsze półrocze bieżącego roku. Wynika z nich, że generalnie pobieranie 500+ wiąże się z niższą aktywność zawodową.

Zaznaczmy, że aktywność zawodowa oznacza wykonywanie pracy lub aktywne poszukiwanie jej. To co innego niż bycie zarejestrowanym w pośredniaku lub nie.

Okazuje się, że w przypadku rodziców, którzy nie pobierają 500+, aktywność zawodowa wynosi prawie 90 proc. W grupie pobierających to świadczenie spada ona do poziomu niższego niż 80 proc.

To dane dotyczące wszystkich rodziców. Dużo większe różnice występują w przypadku samych matek. Aktywność zawodowa w obu grupach wynosi odpowiednio 84 i 67 proc.

Szczególnie niską aktywnością wykazują się matki z jednym dzieckiem, które pobierają 500+. Aby mogły się załapać na świadczenie, muszą wykazywać się niewielkimi dochodami, czyli mniej niż 1,6 tys. zł. Często uznają, że nie opłaca im się pracować, dlatego wskaźnik aktywności zawodowej wynosi w tej grupie tylko 54 proc.

To jednak wciąż tylko dane statystyczne, które wcale nie muszą wiele mówić o rzeczywistej sytuacji kobiet na rynku pracy. - Dobrze, że GUS wprowadził taką zmienną i zbiera dane, natomiast z publikacji niewiele wynika - mówi "Wyborczej" dr hab. Iga Magda, ekonomistka Instytutu Badań Strukturalnych.

- Zdecydowanie widać, że są różnice, a aktywność zawodowa rodziców niepobierających świadczenia 500+ jest większa niż tych, które świadczenie pobierają, ale to nie jest żadne zaskoczenie - mówi.