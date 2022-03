McDonald's zawiesza działalność w Rosji. Wielkie kolejki po ostatniego burgera

We wtorek wieczorem czasu polskiego McDonald's ogłosił zawieszenie swojego biznesu w Rosji. Sieć ma w tym kraju 850 restauracji, zatrudnia tam 62 tys. osób. Mimo zawieszenia działalności firma nadal będzie wypłacała im pensje. "Nasze wartości oznaczają, że nie możemy ignorować niepotrzebnego ludzkiego cierpienia, do którego dochodzi w Ukrainie" - napisał w liście do pracowników prezes McDonald's Chris Kempckinski.