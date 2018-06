Media Expert daje rabaty za dobre oceny na świadectwie. Nie powtórzył błędów z zeszłorocznej akcji

Płacimy za oceny! Przynieś świadectwo i odbierz zniżkę – obiecuje sieć sklepów z elektroniką Media Expert. Podobna akcja miała miejsce w zeszłym roku i wywołała spore rozczarowanie. Tym razem sieć się poprawiła.

To nie pierwszy raz, kiedy sieć udziela zniżek za dobre oceny (i nie jedyna sieć, która to robi, bo zniżki są też np. w MediaMarkcie ). Zeszłoroczna akcja cieszyła się dużą popularnością, ale firma nie ustrzegła się błędów. W reklamach obiecywała zniżki już za sam fakt pokazania cenzurki, ale nie zająknęła się, że warunkiem skorzystania z promocji jest dokonanie zakupu za minimum 300 zł, a punkty nabijają się na kartę rabatową, z której można skorzystać najwcześniej w kolejnym dniu. Wiedzieli o tym tylko ci, którzy przeczytali regulamin.

Rozczarowanie przy kasie było duże. Część kupujących odeszła z niczym, bo nie planowała dwukrotnego robienia zakupów (najpierw po to, by w ogóle zdobyć punkty, a później w celu ich wykorzystania). Skoro jednak obiecali dzieciom nagrodę za dobre oceny, to kupili je bez korzystania z promocji.