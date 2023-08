Metoda "na zdalny pulpit" zbiera żniwo. Kolejna ofiara oszustów

Do 50-latka z okolic Bielska Podlaskiego zadzwonił mężczyzna, podający się za pracownika banku. Poinformował, że z konta jego rozmówcy ktoś próbował ukraść pieniądze i przekonywał, że do zablokowania przelewu konieczne jest zainstalowanie aplikacji do zdalnej obsługi telefonu. 50-latek zgodził się na instalację takiej aplikacji, przekazał też rzekomemu konsultantowi dane osobowe i dane do logowania na swoje konto.