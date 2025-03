Metro w kolejnym polskim mieście? Jest wniosek

Plany budowy metra we Wrocławiu sięgają lat 30. Koncepcja była podnoszona także w latach 70., a ostatnio poważnie zajmował się nią w 2015 r. ówczesny prezydent miasta Rafał Dutkiewicz. Planowano wówczas, by linia metra miała 36 km długości . Tunele przebiegałyby m.in. pod Dworcem Głównym i Wyspą Słodową.

Teraz do pomysły budowy transportu podziemnego w stolicy Dolnego Śląska powrócił radny PiS Andrzej Kiljanek. We wniosku cytowanym przez serwis tuwroclaw.pl samorządowiec pisze, że z metra korzysta wiele miast europejskich o mniejszej liczbie mieszkańców niż Wrocław.

"Należą do nich m.in. Luksemburg, Monako, Bratysława, Porto, Genua, Norymberga. To pokazuje, że inwestycja w metro we Wrocławiu nie tylko jest możliwa, ale również uzasadniona, biorąc pod uwagę zalety, jakie niesie ze sobą taki system transportu" -czytamy w dokumencie przesłanym prezydentowi Jackowi Sutrykowi.