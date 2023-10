Mężczyzna dotkliwie pogryzł sąsiadów. Policjanci użyli paralizatora

Co zrobić w trakcie napadu?

Mało kto z nas wie, jak należy zachować się podczas napadu, czy rabunku. Jest wiele zaleceń i przeciwwskazań. Napady często połączone są z agresją, użyciem przemocy. W takiej sytuacji osoba napadnięta może być zmuszana do różnych zachowań wbrew sobie. Do napadu, rozboju zaliczamy taką sytuację, w której sprawca doprowadza pokrzywdzonego do nieprzytomności bądź bezsilności, a następnie ją okrada.