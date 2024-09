Miasto "odda" pieniądze za wywóz śmieci. Mieszkańcy płacili za dużo

Nowe stawki zaczną obowiązywać wraz z początkiem października co najmniej do 30 września 2025 r. W tym okresie gospodarstwa domowe w zabudowie jednorodzinnej zapłacą 91 zł zamiast 107 zł jak dotychczas. W przypadku mieszkańców bloków (zabudowa wielolokalowa) obniżka wyniesie 30 proc. - z 85 zł do 60 zł.