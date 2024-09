Wyższe opłaty za śmieci w tych gminach. Jeden wyjątek [MAPA]

- W lipcu 2024 r. ilość bioodpadów wzrosła dwukrotnie w porównaniu do roku poprzedniego. Generuje to ogromne koszty w wysokości niemal 1000 zł za tonę. Tylko 300 z 12,5 tys. osób w systemie deklaruje kompostowanie, a to zwiększa koszty utylizacji pozostałych odpadów. Zauważalny jest lawinowy wzrost odpadów pozostałych a także firmowych wyrzucanych do koszy miejskich. Jeśli obecny trend się utrzyma, do końca roku koszty przekroczą wpływy o 700 tys. zł - podkreśla Anna Małoszewska Specjalista ds. Komunikacji w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski.