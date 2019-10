Michał Sołowow. Najbogatszy Polak planuje budowę reaktora jądrowego w Oświęcimiu

Firma Synthos, której współwłaścicielem jest najbogatszy Polak Michał Sołowow, planuje stworzyć w Polsce elektrownię atomową we współpracy z GE Hitachi Nuclear Energy. Ma to być tym samym pierwszy tego typu obiekt w Polsce.

"To jest dobra informacja, bo to oznacza, że zarówno sektor publiczny myśli o wykorzystaniu energii jądrowej w naszym miksie energetycznym, ale nie tylko - że myśli o tym także biznes i to polski biznes" - powiedział Kwieciński w wywiadzie dla Polskiego Radia 24.

Zaprezentowany pod koniec listopada 2018 r. projekt "Polityki energetycznej Polski do 2040 r." przewiduje m.in. spadek udziału węgla w miksie energetycznym do 60% w 2030 r., osiągnięcie 21% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto do 2030 r. oraz uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej o mocy 1-1,5 GW do 2033 r. i bloków o mocy łącznie 6-9 GW do 2043 r. Nakłady inwestycyjne na nowe moce wytwórcze wynikające z PEP do 2040 r. to 400 mld zł.