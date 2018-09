Mieszkańcy Ursynowa mają dosyć gołębi. Spółdzielnia wynajęła jastrzębia

Zbyt dużo gołębi w jednym miejscu potrafi zatruwać życie – i to dosłownie. Jedna z warszawskich spółdzielni mieszkaniowych wpadła na dość radykalny pomysł rozwiązania problemu. Ptaki będzie przeganiał jastrząb.

Mieszkańcy ul. Pięciolinii na warszawskim Ursynowie skarżyli się na ptaki, które nie dość, że bardzo hałasują, to jeszcze zanieczyszczają chodniki, parapety i niekiedy – ubrania. To problem natury nie tylko estetycznej, ale również zdrowotnej, bo odchody ptaków są nosicielami mikroorganizmów wywołujących niebezpieczne choroby .

- Prace prowadzone są w sposób ściśle zaplanowany, za zgodą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i o różnych porach dnia, tak aby ptaki nie przyzwyczaiły się do bytowania drapieżnika – zapewniają władze SMB Jary.

O ile nikt nie lubi mieć ptasich odchodów na parapecie, to komentujący na Facebooku byli podzieleni co do tego, czy spółdzielnia jednak nie niszczy ekosystemu i nie strzela, nomen omen, z armaty na wróble.