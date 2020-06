Mieszkania będą tanieć. Ta bańka w końcu musi pęknąć, pomoże jej wirus

Doszło do tego, że za metr kwadratowy nowego mieszkania w Sopocie trzeba zapłacić 15 tysięcy złotych, w Warszawie ta cena przebiła pułap 10 tysięcy, w Gdańsku i Gdyni – około 9 tysięcy. W ciągu ostatnich 6 lat (od roku 2014), ceny nowych mieszkań w Gdańsku i Sopocie wzrosły aż o połowę. We Wrocławiu i Warszawie – o 45 proc.

Szaleńczy rajd cenowy trwał także na rynku wtórnym. Rzućmy okiem na ceny mieszkań z drugiej ręki w 2019 roku: Sopot - 9 650 zł za mkw., Warszawa - 9 100 zł, Kraków - 7440 zł. W Sopocie mieszkania na rynku wtórnym zdrożały aż o 23 proc. rok do roku.

Spadek będzie spektakularny

Dziś eksperci spodziewają się spadków cen mieszkań rzędu 5-7 proc. rocznie. Do końca 2022 roku mogą one sięgnąć poziomu nawet około 15-20 proc. niższego od szczytu, który był notowany w czasie niedawnej hossy. Na rynku pierwotnym część tej korekty może być realizowana nie poprzez klasyczne obniżki cen, a pod postacią różnych bonusów oferowanych do zakupionych mieszkań, jak np. gratisowe komórki lokatorskie czy miejsca postojowe.