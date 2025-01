Milioner o kulturze zapier..lu: nie ma innej drogi. Lawina komentarzy

Program "Biznes Klasa", dostępny na platformie YouTube i prowadzony przez szefa redakcji money.pl Łukasza Kijka, jest poświęcony rozmowom z przedsiębiorcami na temat ich życia zawodowego, działalności gospodarczej, osiąganych dochodów oraz wielu innych tematów związanych z biznesem. Gościem najnowszego odcinka był Piotr Nowosielski, który jest twórcą takich projektów jak Rocket Jobs oraz Just Join IT .

- Mówienie o "kulturze zapier...lu" jest wymówką dla ludzi, którzy nie chcą po prostu wprost powiedzieć, że są zmęczeni, czy też nie osiągnęli tego, co zakładali, że chcą osiągnąć . To jest łatwa wymówka, łatwo jest deprecjonować fakt związany z ciężką pracą, a ja uważam, że ciężką pracę należy gloryfikować i należy mówić o tym wprost - podkreślał gość "Biznes Klasy".

- (Mówienie o "kulturze zapier...lu" - przyp. red.) to budowanie narracji przez ludzi, którzy chcą pracować, ale się nie przemęczać. Wszystko OK, ale nazwij to, jaki jest twój styl pracy i powiedz to wprost pracodawcy na rozmowie rekrutacyjnej, że ty nie chcesz się przemęczać i że chcesz pracować cztery dni w tygodniu, jeden dzień w tygodniu z biura. Powodzenia w szukaniu pracy - stwierdził Nowosielski.