Miliony paczek do dostarczenia na święta. Nie odkładajmy zakupów na ostatnią chwilę

Zakupów świątecznych nie należy zostawiać na drugą połowę grudnia, bo firmy kurierskie mogą nie nadążyć z dostarczaniem paczek. Zatrudniają dodatkowych pracowników, by wyrobić się z zamówieniami.

Polacy deklarują, że tegoroczne zakupy świąteczne zaczną robić pod koniec listopada, by uniknąć pośpiechu i nerwów. Tyle że na słowach się kończy, bo większość z nas i tak zostawia zakupy na ostatnią chwilę. To ryzykowna taktyka, jeśli kupujemy przez internet, bo paczka może do nas zwyczajnie przed 24 grudnia nie dotrzeć.