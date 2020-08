Minimalna waloryzacja emerytur i rent w przyszłym roku. Dla niektórych ratunkiem będzie "czternastka"

Ubożsi emeryci i renciści zapewne w przyszłym roku dostaną tzw. czternastą emeryturę, co ma poprawić ich sytuację w związku z niewysoką waloryzacją - wskazuje wtorkowa "Gazeta Wyborcza". Świadczenia są podnoszone co roku, ale głównym celem jest wyrównanie związane ze wzrostem cen.

Rząd jest ustawowo zobowiązany do waloryzacji emerytur i świadczeń. Jej minimalna wysokość to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Na przyszły rok rząd zaproponował wskaźnik na poziomie 3,84 proc., a to oznacza właśnie minimalną waloryzację. Według prognoz NBP inflacja za 2020 r. wyniesie 3,3 proc.