Minister nie chce malin i miodu z Ukrainy

Zakaz importu zbóż z Ukrainy

28 kwietnia Komisja Europejska osiągnęła porozumienie z "piątką" w sprawie zakazu importu ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Weszło ono w życie od 2 maja. Zgodnie z nim nie można swobodnie dopuszczać do obrotu ukraińskich nasion: pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Natomiast nadal mogą one przejeżdżać w tranzycie przez piątkę wspomnianych państw. Początkowo zakaz obowiązywał do 5 czerwca, a następnie został przedłużony do 15 września 2023 r.