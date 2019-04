Mleko bez laktozy, które nie jest mlekiem. "Unia zakazała używać nazwy"

Choć wygląda jak mleko, okazuje się wcale nim nie być. Formalne to jedynie produkt mleczny. Co to oznacza? Według producenta, właściwie nic. A za całe zamieszanie odpowiedzialna ma być... Unia Europejska.

Nasi eksperci oceniają, że mleko bez laktozy jest zdrowe - niezależnie czy nazywane jest mlekiem, czy też produktem mlecznym. - Warto jednak zachować czujność. Nierzadko firmy przecież próbują żonglować nazwami, by sprzedać nam coś, co nie jest do końca wartościowe. Dobrze więc też zwracać uwagę na składy. Skoro w tym przypadku mamy jednak tylko dwa składniki, to bym się nie czepiał. Wygląda na to, że to rzeczywiście próba ominięcia nie do końca racjonalnych przepisów - słyszymy od jednego z dietetyków.